Team Liquid | Team Secret | OG | e Nigma hanno ricevuto l’invito alla lega regionale DPC di DreamHack 2021

Leggi su esports247

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ci avviciniamo sempre di più all’inizio del Dota Pro Circuit e anche le squadre che parteciperanno stanno diventando sempre più chiare. Oggi è la volta della regione Europa in cui il torneo è organizzato e gestito dache ha deciso di annunciare le prime squadre invitate di diritto. Il torneo prenderà il nome di DreamLeague Season 14 EU DPC e le squadre invitate saranno, OG,, e. Queste quattro accederanno di diritto al torneo senza dover effettuare nessun tipo di qualificazione. Essendo l’Europa la regione più competitiva per Dota 2 altre squadre di tutto rispetto come Alliance o Vikin.gg dorvanno partecipare alle qualificazioni e dovranno lottare per ottenere un posto nel DPC, cosa che se fossero appartenute ad ...