Stati Uniti, via libera alla prima condanna a morte del 2021: chi è e cosa ha fatto (Di domenica 3 gennaio 2021) Via libera alla prima condanna a morte negli Stati Uniti: si tratta di Lisa Montgomery, che uccise brutalmente una donna incinta, estrasse il feto e lo portò con lei prima condanna a morte negli Stati Uniti. E’ arrivato il via libera della Corte d’Appello Federale per l’esecuzione di Lisa Montgomery, che è anche l’unica donna nel braccio della morte negli USA. Montgomery morirà il 12 gennaio. La donna è stata condannata con la pena capitale per aver ucciso nel 2004, strangolandola, una signora incinta. Dopo, aveva infierito strappando il feto dal suo corpo, che aveva rapito dopo averlo fatto morire. L’esecuzione della ... Leggi su instanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Vianegli: si tratta di Lisa Montgomery, che uccise brutalmente una donna incinta, estrasse il feto e lo portò con leinegli. E’ arrivato il viadella Corte d’Appello Federale per l’esecuzione di Lisa Montgomery, che è anche l’unica donna nel braccio dellanegli USA. Montgomery morirà il 12 gennaio. La donna è statata con la pena capitale per aver ucciso nel 2004, strangolandola, una signora incinta. Dopo, aveva infierito strappando il feto dal suo corpo, che aveva rapito dopo averlomorire. L’esecuzione della ...

