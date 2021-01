Stati Uniti, 270.000 contagi: è record in 24 ore. A Los Angeles mancano le bare (Di domenica 3 gennaio 2021) Usa sempre più in alarme sul fronte . Altri 115.000 statunitensi potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. Per fare una comparazione, più di 77.500 persone sono decedute ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Usa sempre più in alarme sul fronte . Altri 115.000 statunitensi potrebbero morire di Covid nel prossimo mese, secondo alcune proiezioni. Per fare una comparazione, più di 77.500 persone sono decedute ...

valigiablu : Se l’UK dirà sì all’estradizione di Assange negli Stati Uniti, nessun editore o giornalista al mondo potrà più cons… - RaiNews : L'India, con quasi 1,4 miliardi di abitanti, è il secondo Paese più colpito dal coronavirus dopo gli Stati Uniti - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di contagi negli Stati Uniti: 277mila nuovi casi in un giorno - CercielloRenato : RT @Signorasinasce: Tanto per sottolineare..Il vaccino #PfizerBiontech prodotto dagli Stati Uniti di #Biden e dalla Germania della #Merkel… - TerroneDoc : RT @Signorasinasce: Tanto per sottolineare..Il vaccino #PfizerBiontech prodotto dagli Stati Uniti di #Biden e dalla Germania della #Merkel… -