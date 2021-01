Schianto con l'Alfa in A4, muore padre del calciatore promessa della Primavera (Di domenica 3 gennaio 2021) Grave incidente stradale, lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, all'entrata dell'area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, , nato a Sacile ma residente a San Giorgio di ... Leggi su leggo (Di domenica 3 gennaio 2021) Grave incidente stradale, lungo l'autostrada A4 in direzione Trieste, all'entrata dell'area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, , nato a Sacile ma residente a San Giorgio di ...

Grave incidente stradale, lungo l’autostrada A4 in direzione Trieste, all’entrata dell’area di servizio di Gonars. A perdere la vita un uomo di 57 anni, Livio Fedrizzi, nato ...

