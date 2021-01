Roma, Zaniolo dice addio ai social: “Questo lato superficiale non mi appartiene” (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo essersi trovato nell’occhio del ciclone per eventi extra calcistici, nello specifico dopo che nei giorni scorsi era stato al centro delle polemiche per la fine della relazione con la sua fidanzata, Sara Scaperotta, in attesa di un figlio dal calciatore della Roma, Nicolo’ Zaniolo ha deciso di abbandonare, almeno momentaneamente i social. Lo ha annunciato il giocatore stesso attraverso il profilo della madre: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere Questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto Questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo essersi trovato nell’occhio del ciclone per eventi extra calcistici, nello specifico dopo che nei giorni scorsi era stato al centro delle polemiche per la fine della relazione con la sua fidanzata, Sara Scaperotta, in attesa di un figlio dal calciatore della, Nicolo’ha deciso di abbandonare, almeno momentaneamente i. Lo ha annunciato il giocatore stesso attraverso il profilo della madre: “Visto che la mia vita è sul campo e non suio nel gossip, ho deciso di lasciar perdereche capisco non mi possa appartenere. Tuttosta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account e vi abbraccio”. SportFace.

