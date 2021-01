LIVE Inter-Crotone 0-0 | Serie A calcio 2021 in DIRETTA | si parte!

(Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match! 12.23 Junior Messias, miglior marcatore delcon cinque reti, ha segnato un solo gol fuori casa, avendo realizzato due doppiette in garene: è il quarto giocatore dei calabresi capace di segnare due marcature multiple inA e potrebbe diventare il primo a riuscirci tre volte 12.20 Questa sarà la 50^ presenza inA per Romelu Lukaku. Solo cinque giocatori al momento hanno segnato più gol dell’attaccante dell’(34) nelle loro prime 50 gare nel massimo campionato italiano nell’era dei tre punti a vittoria: Cristiano Ronaldo (40), Ronaldo (38), Andriy Shevchenko (37), Diego Milito (37) e Vincenzo Montella (36). 12.17 Tutte le ultime nove reti ...

Inter_TV : ??| LIVE-Pronti per #InterCrotone? Siamo in diretta con il nostro pre partita! @lenovo @lenovoitalia #InterXLenovo - passione_inter : ?? | PAGELLE ?? #InterCrotone, segui le pagelle LIVE su PassioneInter! ?? - passione_inter : | 1' - PARTITI, SI GIOCA! Avanti ragazzi, FORZA INTER! #InterCrotone 0-0 #SERIEA LIVE - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Inter-Crotone, le probabili formazioni e dove vederla | La diretta - Gazzetta_it : Inter-Crotone, le probabili formazioni e dove vederla | La diretta -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Inter

INTER-CROTONE 0-0 DI SEGUITO LA DIRETTA TESTUALE DI INTER-CROTONE (Premi F5 per aggiornare la pagina) 2' - Fallo di Brozovic su Messias. Ricordiamo che il croato è in ...Prosegue la Serie A con gli incontri della quindicesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo ...