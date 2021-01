La fine di un sogno chiamato Villaricca

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 3 gennaio 2021) LadelDream. Per anniè stata il faro dell’area Nord: le famose rotonde del doppio senso e le ville comunali sono state l’esempio per anni di buona amministrazione.però non emergeva solo per questo. E’ stato l’unico paese dell’area Nord ad avere un’incredibile stabilità di Governo. E’ riuscita ad integrare L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.