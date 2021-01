Dakar 2021, Stage 1 - Doppietta della Mini, vince Sainz (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il buon avvio delle Toyota nel prologo di ieri, non si è fatta attendere la risposta degli avversari della Mini che hanno dato spettacolo nel corso della prima tappa della Dakar 2021. Dopo un inizio non certo dei migliori, Carlos Sainz ha vinto oggi la Stage 1 con 8 secondi di vantaggio sull'altra Mini Jcw Rally di Stephane Peterhansel. Terzo Prokp su Ford Raptor RS. Sovvertiti i pronostici. Carlos Sainz ha iniziato la sua prova di oggi dalla ventottesima posizione e lungo i 277 chilometri di prova cronometrata - che ha portato la carovana da Jeddah a Bisha lo spagnolo ha confermato di essere l'osso duro di sempre. Nonostante l'inizio claudicante di ieri, caratterizzato da una foratura all'ultimo chilometro di ... Leggi su quattroruote (Di domenica 3 gennaio 2021) Dopo il buon avvio delle Toyota nel prologo di ieri, non si è fatta attendere la risposta degli avversariche hanno dato spettacolo nel corsoprima tappa. Dopo un inizio non certo dei migliori, Carlosha vinto oggi la1 con 8 secondi di vantaggio sull'altraJcw Rally di Stephane Peterhansel. Terzo Prokp su Ford Raptor RS. Sovvertiti i pronostici. Carlosha iniziato la sua prova di oggi dalla ventottesima posizione e lungo i 277 chilometri di prova cronometrata - che ha portato la carovana da Jeddah a Bisha lo spagnolo ha confermato di essere l'osso duro di sempre. Nonostante l'inizio claudicante di ieri, caratterizzato da una foratura all'ultimo chilometro di ...

