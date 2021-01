Crollo arco borbonico, lumini per “un pezzo storia che se ne va”. De Magistris: “Siamo addolorati” (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato il lungomare di Napoli, oltre a recare danni ingenti ai locali di via Partenope, ha mietuto un’altra vittima: si tratta dell’antico arco borbonico in pietra, ultima testimonianza del vecchio porticciolo borbonico ritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea, che è crollato nel pomeriggio di ieri per effetto delle burrasche di questi giorni. Oggi tre ceri funebri sono stati deposti sul lungomare cittadino all’altezza di dove sorgeva l’arco borbonico. A sistemare i lumini un giovane che indossa una felpa bianca con impresso lo stemma del “Regno delle Due Sicilie”. “Ha vinto l’incuria, è una vergogna con il Crollo dell’arco è stato calpestato un ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La mareggiata che nei giorni scorsi ha interessato il lungomare di Napoli, oltre a recare danni ingenti ai locali di via Partenope, ha mietuto un’altra vittima: si tratta dell’anticoin pietra, ultima testimonianza del vecchio porticcioloritratto in tanti dipinti della Scuola partenopea, che è crollato nel pomeriggio di ieri per effetto delle burrasche di questi giorni. Oggi tre ceri funebri sono stati deposti sul lungomare cittadino all’altezza di dove sorgeva l’. A sistemare iun giovane che indossa una felpa bianca con impresso lo stemma del “Regno delle Due Sicilie”. “Ha vinto l’incuria, è una vergogna con ildell’è stato calpestato un ...

ildenaro_it : #Napoli, #crollo #arco #borbonico: #ceri #funebri per un pezzo di #storia che se ne va - Notiziedi_it : Napoli, il crollo dell'arco borbonico indigna tutti: «Oltraggio alla storia, subito una denuncia in Procura» - severino_nappi : A poche ore di distanza dal cedimento dell'Arco Borbonico, un'altra tragedia sfiorata ma largamente annunciata, com… - enzopresutto_ : #Napoli ha perso il suo arco borbonico del lungomare a causa dell'incuria non della mareggiata. Il crollo poteva es… - JendoKal : Crollo Arco Borbonico, @PietroSpirito1 (Adsp): «L’Arco era stato messo in sicurezza. Il restauro era in fase di def… -

Ultime Notizie dalla rete : Crollo arco Crollo arco borbonico: ceri per 'pezzo storia che se ne va' - Campania Agenzia ANSA Napoli, il crollo dell'arco borbonico indigna tutti: «Oltraggio alla storia, subito una denuncia in Procura»

Sembrava essersi salvato dalla mareggiata che ha investito il lungomare lo scorso 28 dicembre ma alla fine, l’arco borbonico ha ceduto sotto il peso del tempo e dell’incuria. Un ...

Crollo arco borbonico: ceri per 'pezzo storia che se ne va'

Tre ceri funebri in memoria di "un pezzo della storia di Napoli che se ne va" sono stati deposti sul lungomare cittadino all'altezza di dove sorgeva l'Arco borbonico, ultima testimonianza del vecchio ...

Sembrava essersi salvato dalla mareggiata che ha investito il lungomare lo scorso 28 dicembre ma alla fine, l’arco borbonico ha ceduto sotto il peso del tempo e dell’incuria. Un ...Tre ceri funebri in memoria di "un pezzo della storia di Napoli che se ne va" sono stati deposti sul lungomare cittadino all'altezza di dove sorgeva l'Arco borbonico, ultima testimonianza del vecchio ...