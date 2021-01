Cosa può e non può mangiare un vegetariano? (Di domenica 3 gennaio 2021) I vegetariani sono coloro che non mangiano prodotti derivati dagli animali, quindi non fa parte della loro dieta il consumo di carne o pesce. Tuttavia esistono degli alimenti che sostituiscono alla perfezione i fabbisogni del nostro corpo, sostituendo le proteine di origine animale, con quelle di origine vegetale, presenti in alimenti come la soia o il tofu. Esistono diverse categorie di vegetariani e oggi faremo chiarezza su queste, differenziandole in 4 classi: Foto: pixabay/silviarita 1. Latto-ovo-vegetariani: sono quelle persone che non mangiano carne o pesce, ma in compenso mangiano uova e latticini. 2. Ovo-vegetariani: non mangiano carne, pesce e latticini, ma consumano tranquillamente le uova. 3. Latto-vegetariani: in questo caso consumano tranquillamente i latticini, mantenendo sempre l’allontanamento da carne, pesce e uova. 4. Vegani: questa è l’opzione vegetariana che ... Leggi su virali.video (Di domenica 3 gennaio 2021) I vegetariani sono coloro che non mangiano prodotti derivati dagli animali, quindi non fa parte della loro dieta il consumo di carne o pesce. Tuttavia esistono degli alimenti che sostituiscono alla perfezione i fabbisogni del nostro corpo, sostituendo le proteine di origine animale, con quelle di origine vegetale, presenti in alimenti come la soia o il tofu. Esistono diverse categorie di vegetariani e oggi faremo chiarezza su queste, differenziandole in 4 classi: Foto: pixabay/silviarita 1. Latto-ovo-vegetariani: sono quelle persone che non mangiano carne o pesce, ma in compenso mangiano uova e latticini. 2. Ovo-vegetariani: non mangiano carne, pesce e latticini, ma consumano tranquillamente le uova. 3. Latto-vegetariani: in questo caso consumano tranquillamente i latticini, mantenendo sempre l’allontanamento da carne, pesce e uova. 4. Vegani: questa è l’opzione vegetariana che ...

