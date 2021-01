Cagliari-Napoli 0-0 | Cronaca minuto per minuto | Azzurri in pressione (Di domenica 3 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena si affrontano Cagliari e Napoli, per la 15esima giornata di Serie A. La prima del 2021. Cagliari e Napoli festeggeranno l’arrivo del nuovo anno alla Sardegna Arena. Oggi alle 15.00,… L'articolo Cagliari-Napoli 0-0 Cronaca minuto per minuto Azzurri in pressione proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Alla Sardegna Arena si affrontano, per la 15esima giornata di Serie A. La prima del 2021.festeggeranno l’arrivo del nuovo anno alla Sardegna Arena. Oggi alle 15.00,… L'articolo0-0perinproviene da Meteoweek.com.

sscnapoli : ?? | I convocati di #CagliariNapoli ?? - susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO ZOOM - Koulibaly segue in tv il match contro il Cagliari: 'Forza Napoli sempre' - napolimagazine : FOTO ZOOM - Koulibaly segue in tv il match contro il Cagliari: 'Forza Napoli sempre' - apetrazzuolo : FOTO ZOOM - Koulibaly segue in tv il match contro il Cagliari: 'Forza Napoli sempre' - JohnFeel7 : RT @footballliveCH: Update ???? #SerieA AS Roma 0-0 Sampdoria Atlanta 1-0 Sassuolo Cagliari 0-0 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 0-1 Laz… -