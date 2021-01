Bilancio 2021, una scommessa rischiosa sulla crescita futura. L’analisi di Zecchini (Di domenica 3 gennaio 2021) Il Bilancio pubblico precipitosamente approvato a fine anno è il coronamento di un anno drammatico per gli italiani e per l’economia, presentandosi con tutti i connotati di una scommessa ad alto rischio sulla crescita economica nel prossimo triennio. Ad alto rischio perché se la creazione di nuova ricchezza, vuoi anche al lordo dell’inflazione piuttosto che a prezzi concatenati, non fosse molto vigorosa negli anni, il debito pubblico dal 2023, con il ritorno della politica monetaria e dei mercati finanziari alla normale configurazione, diverrebbe insostenibile. Questa evidente prospettiva è ben nota ai governanti attuali, ma non trova risposta nella politica di Bilancio decisa per il prossimo triennio, perché manca di una strategia per ridurre il rischio di una crisi finanziaria a termine. Forse, si ... Leggi su formiche (Di domenica 3 gennaio 2021) Ilpubblico precipitosamente approvato a fine anno è il coronamento di un anno drammatico per gli italiani e per l’economia, presentandosi con tutti i connotati di unaad alto rischioeconomica nel prossimo triennio. Ad alto rischio perché se la creazione di nuova ricchezza, vuoi anche al lordo dell’inflazione piuttosto che a prezzi concatenati, non fosse molto vigorosa negli anni, il debito pubblico dal 2023, con il ritorno della politica monetaria e dei mercati finanziari alla normale configurazione, diverrebbe insostenibile. Questa evidente prospettiva è ben nota ai governanti attuali, ma non trova risposta nella politica didecisa per il prossimo triennio, perché manca di una strategia per ridurre il rischio di una crisi finanziaria a termine. Forse, si ...

repubblica : Usa, schiaffo inedito per Trump dal Congresso: annullato il suo veto sul bilancio della Difesa - sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - Montecitorio : 298 voti favorevoli, 125 contrari. La Camera approva il #bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario… - ITestini : RT @FrancescaMengo: L'audio che incastra la #Lega. «Hai capito che se si scopre che i soldi non sono nostri è falso in bilancio?» https:/… - UnioneSarda : #Norvegia - Frana si abbatte su un villaggio, si aggrava il bilancio dei morti -