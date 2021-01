Atalanta | Zapata | “Contento per la doppietta e per la prestazione della squadra”

Leggi su sportface

(Di domenica 3 gennaio 2021) “Giocavamo contro una grande, li abbiamo messi in difficoltà. Personalmente sonodi avere trovato due gol ma soprattutto per la”. Queste le dichiarazioni di Duvan, autore di una, al terminesfida trae Sassuolo finita 5-1 per i nerazzurri. “E’ tornata la Dea? Noi siamo sempre gli stessi – ha proseguito l’attaccante ai microfoni di Sky Sport – abbiamo avuto partite complicate e oggi era importante vincerla. Sono stato vicino al Sassuolo? E’ vero, quando sono arrivato in Italia ero vicino, poi e’ arrivato il Napoli. E’ una coincidenza che segno sempre contro di loro. Lottiamo sempre per i nostri obiettivi, andiamo avanti partita per partita”, ha concluso. ...