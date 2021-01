Uomini e Donne, chi è Giulio Raselli? Vita privata, curiosità e amori dell'ex tronista (Di sabato 2 gennaio 2021) Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore di Temptation Island, è rapidamente diventato uno dei belli della tv. Vi raccontiamo qualcosa di lui. Leggi su comingsoon (Di sabato 2 gennaio 2021), exdied ex tentatore di Temptation Island, è rapidamente diventato uno dei bellia tv. Vi raccontiamo qualcosa di lui.

GassmanGassmann : In Bosnia si è interrotta l’umanità. Migliaia di persone, uomini,donne, bambini anziani, vite spezzate, infanzie ne… - antoniospadaro : Ciascuno di noi, uomini e donne di questo tempo, è chiamato a realizzare la pace ogni giorno e a realizzarla in ogn… - Esercito : Buon 2021! Anche quest’anno gli uomini e le donne dell’#EsercitoItaliano continueranno a operare, per la difesa e l… - Rada00563645 : RT @LILITH24595979: 'E ovviamente gli uomini conoscono qualunque cosa, tranne le cose che le donne conoscono meglio di loro'. (G. Eliot) ht… - CarloEnrico16 : RT @eniiolucherini: Entriamo nell'Anno Nuovo con il necessario bagaglio di speranza e di coraggio. Auguri agli uomini e alle donne di Buo… -