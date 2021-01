Samuel Little: morto il più pericoloso e prolifico serial killer (Di domenica 3 gennaio 2021) Il serial killer Samuel Little è morto lo scorso 30 dicembre. Il criminale ha confessato di aver ucciso 93 donne. Samuel Little, giudicato dall’FBI e dalle autorità locali come il serial killer più prolifico nella storia degli Stati Uniti, è morto lo scorso mercoledì, 30 dicembre, in un ospedale della California. L’uomo, 80 anni con L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 3 gennaio 2021) Illo scorso 30 dicembre. Il criminale ha confessato di aver ucciso 93 donne., giudicato dall’FBI e dalle autorità locali come ilpiùnella storia degli Stati Uniti, èlo scorso mercoledì, 30 dicembre, in un ospedale della California. L’uomo, 80 anni con L'articolo proviene da YesLife.it.

