Rugby, PRO14 2021: calendarizzati entrambi a gennaio i due recuperi del Benetton Si giocheranno entrambi nel mese di gennaio i recuperi dei match del PRO14 di Rugby con protagonista il Benetton Treviso: il derby con le Zebre si giocherà sabato prossimo, 9 gennaio, alle ore 14.00, mentre la sfida contro Munster si disputerà sabato 30 gennaio alle ore 18.00. Per recuperare il derby nel corso della prossima settimana, però sono state rinviate le due sfide che vedevano protagoniste le formazioni italiane, ovvero Glasgow Warriors-Benetton e Zebre-Edimburgo, valide per l'11ma giornata e calendarizzate proprio per l'8 e 9 gennaio. I due match si giocheranno con ogni probabilità in una delle prime due settimane di febbraio, dato che non ci saranno le Coppe Europee e che il torneo del PRO14

Si giocheranno entrambi nel mese di gennaio i recuperi dei match del PRO14 di rugby con protagonista il Benetton Treviso: il derby con le Zebre si giocherà sabato prossimo, 9 gennaio, alle ore 14.00, ...

PRO14: le Zebre ripetono l’impresa, Benetton sconfitto 15-24

A distanza di poco più di quattro mesi dall’ultima impresa del Monigo, le Zebre ripetono il successo nella tana dei Leoni. A Treviso arriva la terza vittoria stagionale per Sisi e compagni che superan ...

