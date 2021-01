Quei killer col kit dello stupro | aggressori non son tutti uguali

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 2 gennaio 2021) Rosa Scognamiglio "Esistono quattro categorie di stupratori seriali. I sadistic rapist posseggono un vero e proprio kit per lo, filmano le loro violenze", spiega a ilGiornale.it la criminologa Ursula Franco Carnefici spietati, predatori sadici e implacabili. Sono i cosiddetti "stupratori seriali",famelici come belve a digiuno, divoratori insaziabili di corpi femminili. Tramutano le loro vittime in bambole di pezza, entità inanimate sulle quali riversare deliri omicidi e frustrazioni profonde. Da Angelo Izzo, autore con Gianni Guido e Andrea Ghira del tristemente noto "massacro del Circeo", a Cosimo Ghinna, il 52enne arrestato a Strasburgo lo scorso 23 ottobre con il sospetto di aver stuprato 160 minori in 14 anni. Senza dimenticare, poi, criminali pericolosamente prolifici come John Wayne Gacy, il "...