Premier League 2020/2021: Tottenham devastante, tris e Leeds in ginocchio (Di sabato 2 gennaio 2021) Il Tottenham di Mourinho ha punito, dominato e sconfitto il Leeds di Bielsa, nel corso della diciassettesima giornata della Premier League 2020/2021. La prevalenza tecnico-tattica degli Spurs non ha lasciato scampo agli avversari, quest'ultimi crollati sotto i colpi dei bombardieri londinesi: 3-0 netto. Il solito Kane ha sbloccato la disputa, siglando una rete importante su calcio di rigore, al 29?. La punta inglese ha propiziato peraltro il raddoppio del mai domo Son, sul finire della prima frazione (43?). Il sigillo finale ha portato la firma di Alderweired, non esattamente un habitué alle reti importanti, sancendo definitivamente un successo che apre il 2021 del Tottenham. Vittoria degli Spurs, nuovamente troppi gol subiti dal ...

