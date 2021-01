OPPO conferma la roadmap di rilascio di ColorOS 11 per il primo trimestre 2021

(Di sabato 2 gennaio 2021)ha svelato i suoi programmi relativi aldi11 per quanto riguarda gli smartphone commercializzati in Cina L'articolo proviene da TuttoAndroid.

ttoday_it : #Oppo conferma di entrare nella smart home con la prima security camera #SecurityCamera #SmartHome… -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO conferma

Hardware Upgrade

OPPO X 2021 è diventato un marchio registrato in Europa, presso l'EUIPO: cosa bolle in pentola per lo smartphone con display estendibile?OnePlus lancerà il suo primo smartwatch. La conferma è arrivata direttamente dal CEO. Ecco tutti i dettagli. OnePlus si conferma un’azienda in continua crescita. L’evoluzione ha portato OnePlus ad occ ...