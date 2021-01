Milan | allenamento con Kjaer recuperato | test per Castillejo

Leggi su calcionews24

(Di sabato 2 gennaio 2021)ello,mattutino per ilSimonmentre è da valutare oggi la condizione diiniziato, presente anche Maldini e Massara. Oggi nuovisul campo per Samuche qualora non ce la dovesse fare verrà sostituito a Benevento da Brahim Diaz. Presente aello anche Zlatan Ibrahimovic che da quando sono ripresi gli allenamenti post-festività non ha mai saltato una sessione. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Per il resto solo conferme per Stefano Pioli che per la gara di domani al Vigorito dovrà fare a meno, oltre che di Bennacer e Ibrahimovic, anche dello squalificato Theo Hernandez che sarà sostituito da ...