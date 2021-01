Impianti sciistici | riapertura il 18 gennaio | ma non è un via libera per tutti

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) C’è la firma del ministro della Salute Roberto Speranza: la data per ladeglida sci, nonostante il Covid, è fissata per il 18. Il ministro ha accolto la richiesta delle Regioni e delle province autonome, che nei giorni scorsi avevano chiesto il rinvio dell’apertura. In tal modo, le Regioni e le province che dispongono dipotranno prendere provvedimenti per allinearsi alle linee guida espresse dal Cts. Ma non sarà un viaper: in sostanza, le Regioni che saranno in zona arancione o rossa non potranno aprire gli. >> Covid, il bollettino di oggi: 11.831 nuovi casi e 364 morti Data differita al 18“Grazie al lavoro di squadra delle Regioni e delle Province ...