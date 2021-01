Il cashback non decolla: i numeri che certificano il flop del governo (Di sabato 2 gennaio 2021) Chi aveva creduto ancora una volta alle sirene giallorosse, quelle che annunciavano trionfanti l’operazione cashback come un modo per aiutare le famiglie in difficoltà e allo stesso tempo portare avanti la lotta all’evasione fiscale, finiranno per rimanere ancora una volta delusi. A dare il peso del flop dell’iniziativa sono, infatti, i numeri: 5,8 milioni di cittadini italiani hanno aderito sotto le festività natalizie, maturando un risarcimento potenziale di 200 milioni di euro, ovvero 35 euro a testa in media. Un totale ben distante dai 150 euro promessi dal governo. Foto Cecilia Fabiano – LaPresse 25-09-2019 Roma ( Italia ) CronacaFisco, detrazioni fiscali per chi usa il bancomat Nella foto: un pos Photo Cecilia Fabiano – LaPresse September 25, 2019 Rome ( Italy ) NewsTax deductions for bancomat useE ... Leggi su ilparagone (Di sabato 2 gennaio 2021) Chi aveva creduto ancora una volta alle sirene giallorosse, quelle che annunciavano trionfanti l’operazionecome un modo per aiutare le famiglie in difficoltà e allo stesso tempo portare avanti la lotta all’evasione fiscale, finiranno per rimanere ancora una volta delusi. A dare il peso deldell’iniziativa sono, infatti, i: 5,8 milioni di cittadini italiani hanno aderito sotto le festività natalizie, maturando un risarcimento potenziale di 200 milioni di euro, ovvero 35 euro a testa in media. Un totale ben distante dai 150 euro promessi dal. Foto Cecilia Fabiano – LaPresse 25-09-2019 Roma ( Italia ) CronacaFisco, detrazioni fiscali per chi usa il bancomat Nella foto: un pos Photo Cecilia Fabiano – LaPresse September 25, 2019 Rome ( Italy ) NewsTax deductions for bancomat useE ...

GiulioCentemero : ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arr… - nemiroski : RT @Marco_dreams: Cashback, la trovata più squallida di questo governo. Chi è in difficoltà non ha soldi da spendere, non sa cosa farsene d… - Profilo3Marco : RT @LaVeritaWeb: Finiti i 228 milioni stanziati. Altro problema il fondo di garanzia: si sanno i finanziamenti richiesti ma non quelli real… - anuskatriches : RT @DBoltri: La potenza di fuoco. I ristori immediati. I ”non sarete da soli”. Il cashback. #MALEDETTI?? - qui_finanza : Cashback 2021, chi resta escluso dal rimborso Prima i ritardi e i problemi dell'app IO, poi le zone rosse e i negoz… -