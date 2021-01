Governo: Satta (Upc), 'almeno per ora non ci sono alternative' (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Renzi sappia che, almeno per ora, non c'è alternativa a questo Governo. Non è pensabile una crisi al buio. Ancor di più in un momento così difficile per il Paese. I giochi di potere non fanno bene a nessuno, tanto meno agli italiani”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio Satta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Renzi sappia che,per ora, non c'è alternativa a questo. Non è pensabile una crisi al buio. Ancor di più in un momento così difficile per il Paese. I giochi di potere non fanno bene a nessuno, tanto meno agli italiani”. Lo afferma il segretario del movimento Unione popolare cristiana (Upc) Antonio

Assessorato ai Lavori pubblici, i nomi per il dopo Frongia: palla a Solinas

CAGLIARI. Fatte le nomine in sanità ( qui la notizia ), c'è da (ri)completare la squadra di governo della Regione. A causa della prematura scomparsa di Roberto Frongia, Christian Solinas deve individu ...

