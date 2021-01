GF Vip, pesante accusa ad Alfonso Signorini: “Uccelli e scop***e, c’è una lobby gay” (Di sabato 2 gennaio 2021) Stefano Bettarini tuona contro il GF Vip e Alfonso Signorini Dopo il trattamento che gli è stato riservato, Stefano Bettarini è convinto che ci sia una lobby gay al Grande Fratello Vip 5. Lex calciatore della Sampdoria, infatti, dopo aver minacciato di fare causa al reality show targato Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ora torna a tuonare. Ricordiamo che l’ex marito di Simona Ventura è stato allontanato dalla dalla casa più spiata d’Italia per una bestemmia. A distanza di settimane l’ex gieffino si è sfogato così: “Per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia ‘politicamente corretto’. Ciò che stabilisce ‘chi’ e ‘come’ le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude ad ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 2 gennaio 2021) Stefano Bettarini tuona contro il GF Vip eDopo il trattamento che gli è stato riservato, Stefano Bettarini è convinto che ci sia unagay al Grande Fratello Vip 5. Lex calciatore della Sampdoria, infatti, dopo aver minacciato di fare causa al reality show targato Mediaset condotto da, ora torna a tuonare. Ricordiamo che l’ex marito di Simona Ventura è stato allontanato dalla dalla casa più spiata d’Italia per una bestemmia. A distanza di settimane l’ex gieffino si è sfogato così: “Per inciso, credo che qualcuno ci debba, vi debba delle spiegazioni su ciò che sia ‘politicamente corretto’. Ciò che stabilisce ‘chi’ e ‘come’ le famiglie ed i bambini saltino fuori soltanto quando ci sia da crocifiggere qualcuno! Scomparire subito dopo e appena si allude ad ...

Stefano Bettarini ha il dente avvelenato contro Il grande fratello vip e non ha alcuna intenzione di nasconderlo. E’ stato dapprima incredulo quando gli hanno comunicato la sua esclusione dal programm ...

