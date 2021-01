Flash News del 2 Gennaio 2021 (Di sabato 2 gennaio 2021) In base all’andamento della curva dei contagi da Coronavirus, dopo le festività Natalizie torneranno le fasce di rischio differenziate per Regione. Sei di queste rischiano il rosso o l’arancione. Riguardo alle scuole, il 7 Gennaio riapriranno in presenza in tutto il Paese, inizialmente al 50% per le superiori. Intanto, i Governatori lanciano l’allarme “la curva dei contagi non è sotto controllo”; Prosegue la campagna vaccinale anti Covid-19 iniziata 3 giorni fa nel nostro Paese: oltre 45.000 gli italiani, finora immunizzati. Somministrazioni a rilento in Abruzzo e Lombardia; Ovunque, nel mondo, è corsa all’immunizzazione: oggi l’approvazione del vaccino Pfizer BioNtech da parte dell’OMS e 2 milioni di dosi di vaccino AstraZeneza saranno pronte ogni settimana da metà Gennaio per la Gran Bretagna. E’ la prima risposta all’appello lanciato ieri dai ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 gennaio 2021) In base all’andamento della curva dei contagi da Coronavirus, dopo le festività Natalizie torneranno le fasce di rischio differenziate per Regione. Sei di queste rischiano il rosso o l’arancione. Riguardo alle scuole, il 7riapriranno in presenza in tutto il Paese, inizialmente al 50% per le superiori. Intanto, i Governatori lanciano l’allarme “la curva dei contagi non è sotto controllo”; Prosegue la campagna vaccinale anti Covid-19 iniziata 3 giorni fa nel nostro Paese: oltre 45.000 gli italiani, finora immunizzati. Somministrazioni a rilento in Abruzzo e Lombardia; Ovunque, nel mondo, è corsa all’immunizzazione: oggi l’approvazione del vaccino Pfizer BioNtech da parte dell’OMS e 2 milioni di dosi di vaccino AstraZeneza saranno pronte ogni settimana da metàper la Gran Bretagna. E’ la prima risposta all’appello lanciato ieri dai ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Il bitcoin vola e si scambia a 30mila dollari, è il massimo storico La cript… - rasengaia : @kkumabyeol flash news: buttarr giù gli altri non significa autostima. poi avessi fatto chissà cosa, ma semplicemen… - _AliveUniverse : #Arecibo La notizia sta facendo il giro della rete ma gli 8 milioni stanziati dal governatore di Portorico non sara… - Emilystellaemi2 : RT @LAVonlus: ??Con un flash mob al Pantheon, i nostri auguri in piazza per un #2021 #NONCOMEPRIMA! Contro pandemie presenti e future, ciasc… - ES1670 : RT @ilfoglio_it: Addio a Flash Player: il plug-in per il web che consente di visualizzare filmati e animazioni non sarà più supportato e ag… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Osimhen nei guai: multa in arrivo per l’attaccante del Napoli. Le Flash News di CN1926 CalcioNapoli1926.it THE GREATEST SHOWMAN, RAI 2/ Otto anni di problemi per il film

The greatest showman in onda oggi, sabato 2 gennaio, su Rai 2 alle 21.05. Nel cast Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams. Tutte le curiosità ...

Le serie più piratate del 2020: da The Mandalorian a The Boys

Secondo una lista di TorrentFreak, The Mandalorian è stata la serie TV tra le più piratate del 2020, ecco gli altri titoli più visti ...

The greatest showman in onda oggi, sabato 2 gennaio, su Rai 2 alle 21.05. Nel cast Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams. Tutte le curiosità ...Secondo una lista di TorrentFreak, The Mandalorian è stata la serie TV tra le più piratate del 2020, ecco gli altri titoli più visti ...