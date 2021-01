Elena Sofia Ricci | i segreti di “Che Dio ci aiuti 6” | “Tre tamponi a settimana | piombini nel velo e…”

Leggi su urbanpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Su “Tv Sorrisi e Canzoni” l’intervista di, ancora impegnata con le riprese di “Che Dio ci6”, che andrà in onda con dieci nuove puntate dal 7 gennaio su Raiuno. «Era già successo in passato di andare in onda mentre eravamo ancora sul set. Ma questa volta è molto pericoloso, visto che c’è una pandemia in corso. Anche se facciamo tutti trealla, il rischio che qualcuno risulti positivo è altissimo!», ha affermato la popolare attrice, che nel corso della chiacchierata ha svelato alcunie anticipazioni della nuova stagione. leggi anche l’articolo —> “Che Dio ci6” quando inizia, novità “croccanti”: a cosa sono arrivati gli sceneggiatori...