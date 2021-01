Corsport: Zhang potrebbe vendere l’Inter (Di sabato 2 gennaio 2021) La pandemia non fa sconti a nessuno e meno che mai all’Inter, come scrive il Corriere dello Sport Il governo cinese e la pandemia hanno creato difficoltà di ogni genere alla proprietà, al punto, da rendere necessario l’incontro di riallineamento di fine dicembre dal quale Conte non può essere uscito soddisfatto: inseguiva miglioramenti, gli sono stati prospettati appiattimenti In condizioni normali con la vetta della classifica ad un solo punto Zhang avrebbe deciso di investire nel prossimo mercato di riparazione per puntare allo scudetto senza indugi. Adesso invece non possono farlo ed addirittura in ambianti finanziari, è ricorrente la voce che la banca d’affari Rothschild abbia un mandato non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscano Lion Rock (il fondo ha il 31,05% delle quote), ma anche per vendere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 gennaio 2021) La pandemia non fa sconti a nessuno e meno che mai al, come scrive il Corriere dello Sport Il governo cinese e la pandemia hanno creato difficoltà di ogni genere alla proprietà, al punto, da rendere necessario l’incontro di riallineamento di fine dicembre dal quale Conte non può essere uscito soddisfatto: inseguiva miglioramenti, gli sono stati prospettati appiattimenti In condizioni normali con la vetta della classifica ad un solo puntoavrebbe deciso di investire nel prossimo mercato di riparazione per puntare allo scudetto senza indugi. Adesso invece non possono farlo ed addirittura in ambianti finanziari, è ricorrente la voce che la banca d’affari Rothschild abbia un mandato non solo per cercare nuovi azionisti che sostituiscano Lion Rock (il fondo ha il 31,05% delle quote), ma anche per...

capuanogio : ?? #Suning cerca soci per rifinanziare i bond da 375 milioni in scadenza nel 2021, ma il mandato a Rothschild sareb… - MarS92__ : RT @capuanogio: ?? #Suning cerca soci per rifinanziare i bond da 375 milioni in scadenza nel 2021, ma il mandato a Rothschild sarebbe estes… - SirCambiaNome : RT @capuanogio: ?? #Suning cerca soci per rifinanziare i bond da 375 milioni in scadenza nel 2021, ma il mandato a Rothschild sarebbe estes… - napolista : Corsport: #Zhang potrebbe vendere l'#Inter Gira la voce che l banca d’affari Rothschild abbia un mandato per cerca… - lccatt : RT @capuanogio: ?? #Suning cerca soci per rifinanziare i bond da 375 milioni in scadenza nel 2021, ma il mandato a Rothschild sarebbe estes… -