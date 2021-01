Assemblea ri-costituente

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 2 gennaio 2021) Tra il trentuno dicembre e il primo gennaio ci possono essere due relazioni: quella tra il trentuno dicembre dell’anno prima e il primo gennaio dell’anno che arriva; quella tra il primo e l’ultimo giorno dello stesso anno solare. La differenza tra le due relazioni è solo di prospettiva: la prima vive una continuità, la seconda soffre un limite: la continuità di un percorso che non si interrompe mai; il limite di considerarsi in un confine. La felicità e l’infelicità, come la gioia e la tristezza, al pari del bene e del male, non hanno un limite. Quindi ogni anno è diverso, ma per una convenzione che ha voluto l’uomo, e che sottende l’esigenza che ci debba essere per tutti un oggettivo voltar pagina, come se il voltar pagina non dipendesse da noi. Quest’anno ho rivolto gli auguri di buon anno agli amici più cari ricordando che, anche se l’anno 2021 dovesse essere peggiore del ...