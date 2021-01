YouTube da record nel 2020: gli utenti hanno speso oltre 100 miliardi di ore per guardare contenuti di gioco (Di venerdì 1 gennaio 2021) oltre 100 miliardi di ore sono state spese a guardare i contenuti di videogiochi su YouTube nel 2020, con Minecraft che è diventato il più visto. YouTube Culture and Trends ha pubblicato il report annuale sui giochi rivelando che gli spettatori hanno guardato oltre 100 miliardi di ore di contenuti di gioco sul sito. Questo rende il 2020 l'anno più importante di YouTube Gaming. "YouTube Gaming ha avuto il suo anno più importante in assoluto, nel 2020, con 100 miliardi di ore di visualizzazione e oltre 40 milioni di canali attivi", ha affermato Ryan Watt, YouTube Head of ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 gennaio 2021)100di ore sono state spese adi videogiochi sunel, con Minecraft che è diventato il più visto.Culture and Trends ha pubblicato il report annuale sui giochi rivelando che gli spettatoriguardato100di ore didisul sito. Questo rende ill'anno più importante diGaming. "Gaming ha avuto il suo anno più importante in assoluto, nel, con 100di ore di visualizzazione e40 milioni di canali attivi", ha affermato Ryan Watt,Head of ...

ilariacapua : Evviva! Il vaccino ha permesso a Babbo Natale di fare il suo viaggio. Ed è proprio grazie ai bimbi aspiranti scienz… - Eurogamer_it : Oltre 100 miliardi di ore spese su #YouTube nel 2020 per guardare contenuti di gioco. - ALESSIO_ARGIOLA : RT @Scacciavillani: Volete sapere come mai l'Italia ha quasi il record mondiale dei morti per #COVID19 in rapporto alla popolazione? Ecco B… - IlMagodiIos : RT @Scacciavillani: Volete sapere come mai l'Italia ha quasi il record mondiale dei morti per #COVID19 in rapporto alla popolazione? Ecco B… - jklmrk : 2) -

Ultime Notizie dalla rete : YouTube record YouTube record, i video più visti in questo 2020 InvestireOggi.it Covid, record negativo di contagi da molti mesi: un Natale di tregua

Arezzo, 25 dicembre 2020 - Il Natale si porta il record negativo di contagi da molti mesi a questa parte. Bisogna tornare ai mesi dell'estate per trovare solo 7 positivi in tutta la provincia di ...

Arezzo, 25 dicembre 2020 - Il Natale si porta il record negativo di contagi da molti mesi a questa parte. Bisogna tornare ai mesi dell'estate per trovare solo 7 positivi in tutta la provincia di ...