Tre fratelli fanno scoppiare mega-bomba a Caserta | uno è in pericolo di vita Danni a case e auto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUna partenza con il “botto” per tredi 17, 21 e 25 anni di, residenti nel complesso popolare di Parco Primavera, nella frazione dell’area nord di Tuoro, rimasti feriti gravemente – il maggiore dei tre è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di– in seguito all’esplosione di unache ha anche distrutto tre, danneggiandone altre quattro, e infranto i vetri del portone d’ingresso e di vari appartamenti. Secondo i carabinieri della Compagnia diintervenuti sul posto, i tre avrebbero formato il-ordigno ammassando diverse bombe carta dal potenziale medio-alto, conosciute volgarmente come “cipolle”; la deflagrazione, ...