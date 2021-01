Tamponi | Toti | “Rischio visione falsata della circolazione del virus Allo studio nuovo metodo di conteggio per includere quelli anitgenici”

fattoquotidiano : Tamponi, Toti: “Rischio visione falsata della circolazione del virus. Allo studio nuovo metodo di conteggio per inc… - Rivalevante : Liguria, 99 nuovi casi su 401 persone testate. Due decessi. Toti: “Vaccinarsi, gesto sacrosanto”… - degiorgiod : Luca Zaia ha scelto di ritornare demagogo populista decidendo di liquidare Andrea Crisanti. Condannando a morte mig… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Liguria, 99 nuovi casi su 401 persone testate. Due decessi. Toti: Vaccinarsi, gesto sacrosanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Toti

Toti fa il punto di Capodanno fra allerta neve e bollettino del virus: "Oggi l´Rt è fra 1-1,07, una condizione di stabilità: saremmo da fascia gialla". Presto un nuovo metodo di conteggio per tamponi ...Per questo lo schema dei dati è stato aggiornato: il dettaglio relativo al totale dei casi positivi (casi individuati da test di screening e casi positivi in pazienti sintomatici) non è più previsto d ...