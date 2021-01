Roma, Capodanno di fuoco…nel vero senso della parola: molti appartamenti in fiamme in varie zone della città (Di venerdì 1 gennaio 2021) A Capodanno a Roma 2020, si era stabilito il divieto di fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti a partire dalla mezzanotte del 30 dicembre, fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. A stabilirlo era stata la Sindaca Virginia Raggi. Tuttavia le cose sono andate diversamente nella notte dell’ultimo dell’anno. Probabilmente proprio a causa di fuochi d’artificio e bengala molte abitazioni hanno preso fuoco in diverse zone di Roma come Cinecittà, Torbellamonaca, Laurentino 38 e il Torrino, richiedendo quindi l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Al momento non si hanno notizie rispetto ad eventuali feriti causati da questi incendi, certo è, che in barba alle ordinanze, molti cittadini hanno causato dei disagi non sono a loro stessi ma anche a tutti i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 gennaio 2021) A2020, si era stabilito il divieto di fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e altri materiali esplodenti a partire dalla mezzanotte del 30 dicembre, fino alle ore 24:00 del 6 gennaio 2020. A stabilirlo era stata la Sindaca Virginia Raggi. Tuttavia le cose sono andate diversamente nella notte dell’ultimo dell’anno. Probabilmente proprio a causa di fuochi d’artificio e bengala molte abitazioni hanno preso fuoco in diversedicome Cine, Torbellamonaca, Laurentino 38 e il Torrino, richiedendo quindi l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco. Al momento non si hanno notizie rispetto ad eventuali feriti causati da questi incendi, certo è, che in barba alle ordinanze,cittadini hanno causato dei disagi non sono a loro stessi ma anche a tutti i ...

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata speciale di Capodanno… - virginiaraggi : Ripartiamo dalla bellezza. Il Capodanno di Roma 2021 è 'Oltre tutto'. Aspettiamo il nuovo anno insieme: alle 22 seg… - _MiBACT : Un capodanno diverso dagli altri, un capodanno online per la Capitale italiana con al centro musica, creatività e p… - IlarioGra : RT @rassegnagram: È l’ #1gennaio2021! Auguri! E quindi? * L’anno inizia senza #PapaFrancesco. Sciatalgia, niente Messa di Capodanno * E se… - Valeria88981692 : RT @Corriere: «Ciaone 2020»: gli infermieri di Roma e il Capodanno nella terapia intensiva -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Capodanno Roma esplode a Capodanno: i fuochi d'artificio infiammano la Capitale Il Tempo Roma, migliaia di uccelli morti per colpa dei botti di Capodanno (vietati dall’ordinanza…)

Una strage di uccelli: i classici “botti” di fine anno hanno ucciso migliaia di voltili nella Capitale, dove era in vigore il divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e al ...

Capodanno, donna colpita al volto da un proiettile. Otto i feriti per i fuochi (vietati) di mezzanotte

Razzi e petardi nonostante il lockdown e le misure restrittive. Ma c’è il minimo storico di persone che hanno dovuto far ricorso ai sanitari. A Mugnano la 52enne colpita al sopracciglio: era arrivata ...

Una strage di uccelli: i classici “botti” di fine anno hanno ucciso migliaia di voltili nella Capitale, dove era in vigore il divieto assoluto di sparare fuochi d’artificio, botti, petardi, razzi e al ...Razzi e petardi nonostante il lockdown e le misure restrittive. Ma c’è il minimo storico di persone che hanno dovuto far ricorso ai sanitari. A Mugnano la 52enne colpita al sopracciglio: era arrivata ...