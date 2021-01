Piatek tra illusioni e speranze: il punto sul possibile colpo del Genoa (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Genoa sogna Piatek, ma la situazione può complicarsi. Le ultime sul possibile ritorno in rossoblù dell’attaccante polacco Il Genoa sogna in grande per la seconda parte di Serie A. Il primo rinforzo dal mercato per Davide Ballardini potrebbe corrispondere al nome di Krzysztof Piatek, che proprio sotto la guida tecnica dell’ex Lazio conquistò nella stagione 2018/19 la chiamata del Milan. L’affare sembrava ormai concluso, con tanto di visite mediche programmate per questa mattina. Nulla di tutto ciò, ma il Genoa ci crede e va avanti per convincere l’Hertha Berlino. Non ci vorranno ore, ma giorni: la pazienza dei tifosi rossoblù può trasformarsi in euforia e speranza in ottica salvezza. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilsogna, ma la situazione può complicarsi. Le ultime sulritorno in rossoblù dell’attaccante polacco Ilsogna in grande per la seconda parte di Serie A. Il primo rinforzo dal mercato per Davide Ballardini potrebbe corrispondere al nome di Krzysztof, che proprio sotto la guida tecnica dell’ex Lazio conquistò nella stagione 2018/19 la chiamata del Milan. L’affare sembrava ormai concluso, con tanto di visite mediche programmate per questa mattina. Nulla di tutto ciò, ma ilci crede e va avanti per convincere l’Hertha Berlino. Non ci vorranno ore, ma giorni: la pazienza dei tifosi rossoblù può trasformarsi in euforia e speranza in ottica salvezza. Leggi su Calcionews24.com

