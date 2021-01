Papu-Gomez Atalanta | il calciatore è a un passo dall’Inter

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 2 gennaio 2021) Quella tra ile l’sembra una storia costretta a concludersi definitivamente con la cessione del giocatore. Lo strappo trae Gian Piero Gasperini non è di facile soluzione al momento, troppe le divergenze tra il tecnico e il. L’Inter di Conte si affaccia alla finestra e invitatra le sue fila, non rimane che attendere serisponderà presente o deciderà di rimanere a Bergamo.: L’Inter prova il colpo? La dirigenza nerazzurra ha confermato l’impossibilità di effettuare importanti investimenti per il mercato di gennaio, ma per l’argentino il club nerazzurro potrebbe effettuare un sacrificio ed inserire nella trattativa alcune ...