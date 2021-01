Nba i risultati: Pelicans e Melli avanti tutta. Harden morde, i Suns splendono (Di venerdì 1 gennaio 2021) Buona la prima per John Wall, i suoi Rockets superano i Kings, Toronto, priva di Siakam, domina New York mentre Phoenix ha la meglio su Utah. Houston-Sacramento 122-119 Primo successo stagionale per i ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 1 gennaio 2021) Buona la prima per John Wall, i suoi Rockets superano i Kings, Toronto, priva di Siakam, domina New York mentre Phoenix ha la meglio su Utah. Houston-Sacramento 122-119 Primo successo stagionale per i ...

zazoomblog : Nba i risultati: Pelicans e Melli avanti tutta. Harden morde i Suns splendono - #risultati: #Pelicans #Melli… - NbaReligion : #NBA #RisultatiNBA #76ers e #Pelicans passeggiano in campo, mentre è buono il ritorno in campo di DeMarcus Cousins… - aky87granata : RT @BasketItalyit: #NBA, i risultati del 31 dicembre. Dopo 2 anni torna @JohnWall ! 1° ko per i Magic - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, risultati della notte: John Wall torna e Houston vince, primo ko per Orlando #SkyNBA #NBA - andrea_pecchia : #NBA, i risultati della notte: John #Wall torna e @HoustonRockets vince, primo ko per @OrlandoMagic #NbaTipo… -