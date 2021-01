Monza, prende a pugni i passanti per strada: “Devo fare 1800 punti!” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un ragazzo di 21 anni fermato dalla polizia mentre prendeva letteralmente a pugni i passanti senza una motivazione. prendeva a pugni chiunque gli capitasse davanti, come se fosse un gioco, uno spaventoso gioco di ruolo. Questo è accaduto nella notte di mercoledì pomeriggio, dove un ragazzo di 21 anni è stato denunciato da alcuni passanti che venivano picchiati senza una reale motivazione dal giovane. Tutto si è concluso quando la Polizia ha assistito al pericoloso gioco ed ha cercato di intervenire per bloccare il ragazzo, che ha anche tentato di ribellarsi alla cattura delle forze dell’ordine. Lui è un cittadino italiano residente a Lissone, denunciato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito tre passanti, ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un ragazzo di 21 anni fermato dalla polizia mentreva letteralmente asenza una motivazione.va achiunque gli capitasse davanti, come se fosse un gioco, uno spaventoso gioco di ruolo. Questo è accaduto nella notte di mercoledì pomeriggio, dove un ragazzo di 21 anni è stato denunciato da alcuniche venivano picchiati senza una reale motivazione dal giovane. Tutto si è concluso quando la Polizia ha assistito al pericoloso gioco ed ha cercato di intervenire per bloccare il ragazzo, che ha anche tentato di ribellarsi alla cattura delle forze dell’ordine. Lui è un cittadino italiano residente a Lissone, denunciato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito tre, ...

TrimIsBack : @GGiglio99 @mike_naples26 Se il Monza prende Antonelli ciaone - ldigiov : RT @monikindaaaa: #Monza, prende a pugni gente per strada 'per gioco' arrestato 21enne...chi è questo demente??? - melinacugliari : RT @monikindaaaa: #Monza, prende a pugni gente per strada 'per gioco' arrestato 21enne...chi è questo demente??? - Yogaolic : #Milano La follia di un 21enne, prende a pugni persone a caso e fugge: 'Devo fare 1.800 punti' - bordienrico : RT @monikindaaaa: #Monza, prende a pugni gente per strada 'per gioco' arrestato 21enne...chi è questo demente??? -