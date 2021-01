Michelle Hunziker, il dramma: intrappolata in una setta, come ne è uscita (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anni fa Michelle Hunziker è stata travolta nel pericoloso vortice di una setta che l’ha plagiata: fortunatamente è riuscita a salvarsi. Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sempre sorridente e spensierata, ma dietro al suo volto allegro e solare ci sono (anche) le cicatrici di un’esperienza drammatica. La popolare conduttrice e showgirl qualche anno fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Anni faè stata travolta nel pericoloso vortice di unache l’ha plagiata: fortunatamente è ria salvarsi. Siamo abituati a vederesempre sorridente e spensierata, ma dietro al suo volto allegro e solare ci sono (anche) le cicatrici di un’esperienzatica. La popolare conduttrice e showgirl qualche anno fa L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Tomaso Trussardi marito di Michelle Hunziker- A capo dei #trunzikers mai schiavo del gossip e.. - #Tomaso… - IcyZorzi : #Capodanno2021 Conduttori: Tommaso Zorzi, Pierpaolo Petrelli e Aurora Ramazzotti Ospiti: Malgioglio, Elettra Lambor… - MontiFrancy82 : @RobertoBolle in “Danza con me” su Rai 1 con @francescodaje @StefanoFresi #MiriamLeone @m_hunziker @vascorossi… - SMSNEWSOFFICIAL : @RobertoBolle in “Danza con me” su Rai 1 con @francescodaje @StefanoFresi #MiriamLeone @m_hunziker @vascorossi… - SMSNEWSOFFICIAL : Roberto Bolle in “Danza con me” su Rai 1 con Francesco Montanari, Stefano Fresi, Miriam Leone, Michelle Hunziker, V… -