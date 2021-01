Lite furiosa tra Stefania e Tommaso | “Tu non sei normale | sei psicopatica davvero” lei | “Per me è finita” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 1 gennaio 2021) In queste ore nella casa del GF Vip è avvenuta unatra. Tutto è cominciato nel momento in cui i concorrenti si sono accinti a provare una coreografia da fare in occasione della puntata di Capodanno. La Orlando, che in un primo momento era parecchio gasata all’idea di cimentarsi in questa nuova avventura, ha cominciato a mostrare segni di cedimento notando la difficoltà del ballo. Il nervosismo, dunque, è divenuto estremo al punto che Zorzi le ha dato della. Questo ha fatto perdere le staffe alla donna. LatraL’amicizia tramolto forte, ma in queste ore hanno avuto una ...