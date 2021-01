Lei è Claudia, sua sorella è una delle veline più amate: chi è? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Claudia è la sorella di una nota Velina, entrambe sono due bellezze fuori dal comune, l’avete riconosciuta? La somiglianza è tale che è impossibile non riconoscerla, Claudia è infatti la sorella di una delle veline più amate di sempre Federica Nargi. Le due sono due gocce d’acqua ed’è facile lasciarsi trarre in inganno e scambiare l’una per l’altra. Su Instagram anche Claudia è molto popolare, ma cerchiamo di scoprirne di più sulla sua vita privata. LEGGI ANCHE >>> Alessandro Matri non la manda a dire: “Fortunato io? Fortunata è la Nargi” LEGGI ANCHE>>> Federica Nargi insultata dai fan in rivolta: “Sei una vecchia” Claudia Nargi, avete mai visto la sorella di Federica? Bellissima ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021)è ladi una nota Velina, entrambe sono due bellezze fuori dal comune, l’avete riconosciuta? La somiglianza è tale che è impossibile non riconoscerla,è infatti ladi unapiùdi sempre Federica Nargi. Le due sono due gocce d’acqua ed’è facile lasciarsi trarre in inganno e scambiare l’una per l’altra. Su Instagram ancheè molto popolare, ma cerchiamo di scoprirne di più sulla sua vita privata. LEGGI ANCHE >>> Alessandro Matri non la manda a dire: “Fortunato io? Fortunata è la Nargi” LEGGI ANCHE>>> Federica Nargi insultata dai fan in rivolta: “Sei una vecchia”Nargi, avete mai visto ladi Federica? Bellissima ...

MinisteroSalute : Claudia Alivernini, tra i primi vaccinati contro #Covid19, rappresenta tutti gli infermieri che in questo anno sono… - chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - gennaromigliore : La Scienza (ancora una volta) ha sconfitto NoVax e aspiranti stregoni del web. Oggi un gruppo di conigli da tastier… - manuela417 : @Claudia_CIau Bertoldo stimolava la risata per dire verità, lei la provocazione per camuffare ciò che pensa? - verolove87 : @MassiSodo @Claudia_CIau Si si...peccato che prima avevo followers quanti lei...a me dei like fotte sega -