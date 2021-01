Le risposte no-vax all’account @Quirinale quando Mattarella ha parlato del dovere di vaccinarsi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Due sentiment opposti. Su Instagram, quando il Quirinale ha pubblicato un estratto del discorso Mattarella di fine 2020 e di inizio 2021, gli utenti hanno reagito positivamente, esprimendo il loro apprezzamento per il presidente della Repubblica ed estendendo a lui gli auguri di buon anno. Su Twitter, invece, è andata malissimo. L’account ufficiale del Quirinale ha deciso – come era giusto fare – di dare ampio spazio a un passaggio cruciale del discorso del capo dello Stato, quello a proposito dei vaccini. LEGGI ANCHE > Coronavirus, Mattarella: «Non tenere la mascherina non è libertà» Discorso Mattarella, la reazione dei no-vax «Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni – ha detto Mattarella -, dovrà essere consentito di vaccinarsi gratuitamente: ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Due sentiment opposti. Su Instagram,ilha pubblicato un estratto del discorsodi fine 2020 e di inizio 2021, gli utenti hanno reagito positivamente, esprimendo il loro apprezzamento per il presidente della Repubblica ed estendendo a lui gli auguri di buon anno. Su Twitter, invece, è andata malissimo. L’account ufficiale delha deciso – come era giusto fare – di dare ampio spazio a un passaggio cruciale del discorso del capo dello Stato, quello a proposito dei vaccini. LEGGI ANCHE > Coronavirus,: «Non tenere la mascherina non è libertà» Discorso, la reazione dei no-vax «Ora a tutti e ovunque, senza distinzioni – ha detto-, dovrà essere consentito digratuitamente: ...

