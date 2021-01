GF Vip | scintille tra Giulia e Tommaso | c’è di mezzo un bacio con Pierpaolo

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 gennaio 2021)Zorzi ha espresso con una certa durezza la sua opinione sul modo in cuiSalemi sta vivendo la relazione conPretelli, ma lei non accetta tanta brutalità. Ancora maretta nella Casa del GF Vip 5. ASalemi quella battutina diZorzi su lei ePretelli non è andata proprio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com