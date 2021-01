Genoa | Preziosi fa muro per Scamacca | Ma le pretendenti aumentano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gianluca Scamacca è l’uomo mercato per eccellenza in casa Genoa, Preziosi alza muro e risponde “no” a tutti gli interessati che aumentano di giorno in giorno. Del resto il talentino… L'articolo Genoa Preziosi fa muro per Scamacca Ma le pretendenti aumentano proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 1 gennaio 2021) Gianlucaè l’uomo mercato per eccellenza in casaalzae risponde “no” a tutti gli interessati chedi giorno in giorno. Del resto il talentino… L'articolofaperMa leproviene da Meteoweek.com.

