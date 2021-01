Genoa-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Lazio di Simone Inzaghi si prepara a tornare in campo per la trasferta contro il Genoa di Davide Ballardini nel match della quindicesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma domenica 3 gennaio nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 15:00. Sfida che mette in palio punti importanti per la zona salvezza e la zona europea. Inzaghi parlerà in conferenza stampa sabato 2 gennaio alle ore 13 e sarà possibile seguire la diretta sui canali ufficiali del club. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ladi Simonesi prepara a tornare in campo per la trasferta contro ildi Davide Ballardini nel match della quindicesima giornata di Serie A 2020/2021 in programma domenica 3 gennaio nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 15:00. Sfida che mette in palio punti importanti per la zona salvezza e la zona europea.parlerà insabato 2 gennaio alle ore 13 e sarà possibile seguire la diretta sui canali ufficiali del club. SportFace.

La conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia di Genoa-Lazio, match valido per la quindicesima giornata di Serie A 2020/2021 ...

L'agonismo e la voglia di rivalsa non mancherà, come sarà impossibile da evitare il tuffo nel passato e la rimbombante frase 'c'eravamo tanto amati'. Probabilmente questo passerà nella testa di tanti ...

