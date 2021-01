Focus Fine anno | Bini | altri 22 mln ai ristori | poi 50 mln a SviluppoImpresa

Leggi su udine20

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Evitare l’azzeramento delle imprese e garantire la rinascita nel 2021. Si può riassumere così la chiusura del 2020 e l’avvio del nuovonella visione dell’assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio. “Senza imprese non c’è lavoro, per questo la Regione ha investito in maniera poderosa su misure di ristoro alle imprese per superare le conseguenze del Covid, che hinteressato una platea di 43 mila beneficiari per quasi 50 milioni di euro” ha detto. “Gli incentivi all’insediamento hgenerato un flusso di investimenti di 55 milioni di euro a partire da un finanziamento di 10 milioni. Abbiamo accresciuto, rispetto al 2019, i prestiti del Frie (più 13,21 per cento) ed è quasi raddoppiato il totale dei prestiti a imprese per il consolidamento finanziario, ...