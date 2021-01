Dice di essere medico ed infermiere specialista: è un truffatore, viene arrestato (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ha tentato di truffare una coppia di anziani fingendosi uno specialista dottore e infermiere, ma è stato scoperto e arrestato. Era già noto alle forze dell’ordine il 42enne cosentino che è stato arrestato ieri, passando il capodanno in gattabuia. L’accusa riguarda ciò che accadde tra il 2018 ed il 2019, quando l’uomo ingannò una coppia di anziani di Castelfranco, convincendoli a farsi consegnare nel tempo una somma pari a circa 70.000 fingendosi un medico specializzato e assicurando che con i soldi ricevuti avrebbe anche provveduto a far ristrutturare la loro abitazione. I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia (MO) hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cosenza, verso l’uomo che doveva espiare un cumulo di ... Leggi su chenews (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ha tentato di truffare una coppia di anziani fingendosi unodottore e, ma è stato scoperto e. Era già noto alle forze dell’ordine il 42enne cosentino che è statoieri, passando il capodanno in gattabuia. L’accusa riguarda ciò che accadde tra il 2018 ed il 2019, quando l’uomo ingannò una coppia di anziani di Castelfranco, convincendoli a farsi consegnare nel tempo una somma pari a circa 70.000 fingendosi unspecializzato e assicurando che con i soldi ricevuti avrebbe anche provveduto a far ristrutturare la loro abitazione. I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia (MO) hanno infatti eseguito un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Cosenza, verso l’uomo che doveva espiare un cumulo di ...

caritas_milano : Hai la tentazione di sentirti sbagliato? Dio ti dice: “No, sei mio figlio!” Hai la sensazione di non farcela, il ti… - CardRavasi : Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. (1Gv 2,9) - tizziviola : RT @AlfonsoFuggetta: Dobbiamo essere costruttori come dice il Presidente Mattarella. Ma è possibile tollerare questa ipocrisia da chi lo vo… - g_tof : RT @AlfonsoFuggetta: Dobbiamo essere costruttori come dice il Presidente Mattarella. Ma è possibile tollerare questa ipocrisia da chi lo vo… - s_maccaferri : RT @AlfonsoFuggetta: Dobbiamo essere costruttori come dice il Presidente Mattarella. Ma è possibile tollerare questa ipocrisia da chi lo vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dice essere Dice di essere arrivato in Italia con il gommone, 17enne soccorso alla stazione e affidato ai... Corriere Adriatico Dire sempre la verità, l’effetto collaterale che contagia il mondo

I politici si lanciavano in promesse che erano in grado di mantenere. Trump riconobbe di aver perso le elezioni, congratulandosi con il nuovo presidente. Le bugie erano scomparse. Cosa stava succedend ...

Fisco: Gelmini, 'governo dica sì a proposte Fi per stop cartelle esattoriali in Milleproroghe'

Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Da oggi, 1 gennaio 2021, ripartono le richieste del fisco che erano state bloccate dopo la prima ondata di Covid in Italia. Nelle prossime settimane i cittadini verranno su ...

I politici si lanciavano in promesse che erano in grado di mantenere. Trump riconobbe di aver perso le elezioni, congratulandosi con il nuovo presidente. Le bugie erano scomparse. Cosa stava succedend ...Roma, 1 gen. (Adnkronos) - "Da oggi, 1 gennaio 2021, ripartono le richieste del fisco che erano state bloccate dopo la prima ondata di Covid in Italia. Nelle prossime settimane i cittadini verranno su ...