Charlene di Monaco, perché non vuole più essere la Principessa Triste (Di venerdì 1 gennaio 2021) È stato un anno difficile per tutti, quello si sa. Eppure è altrettanto vero che alle difficoltà si può reagire in due modi: abbandonandosi o alzando la testa, ricordandosi quanto si può essere forti. Lo sa bene Charlene di Monaco che, dopo una vita passata a chinare il capo e a sottostare all'etichetta, nelle ultime settimane ha dimostrato di essere rinata. Da qualche tempo a questa parte, psicologi ed esperti della Famiglia Reale di Monaco hanno fatto trapelare un'indiscrezione che, pur non essendo ancora confermata dai canali ufficiali, si fa sempre più insistente e rimbalza sui quotidiani del Principato: Charlene non vuole essere più la Principessa Triste e rifiuta questo soprannome. Questa reazione sarebbe dovuta ...

