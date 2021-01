Capodanno | Polizia | ad Asti morto un 13enne | 79 i feriti

(Di venerdì 1 gennaio 2021) ROMA – I dati relativi agli incidenti verificatisi nel corso dei festeggiamenti per il Capodanno 2021 evidenziano un episodio mortale di un minore di tredici anni (di cui al momento non si hanno i dati di identificazione) avvenuto ad Asti all’interno di un campo nomadi intorno a mezzanotte (0.37 ora costatazione morte) per lo scoppio di una batteria di petardi che lo ha colpito l’addome. L’episodio ha provocato problemi di ordine pubblico presso l’Ospedale, dove il minore e’ stato portato dopo l’incidente, con l’intervento delle Volanti della locale Questura in ausilio ai Carabinieri intervenuti, aggrediti dai familiari del minore. Cosi’ il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel diffondere i dati del Capodanno 2021.

Le foto stanno facendo il giro dei social network e immortalano un tratto di strada in via Cavour a Roma. I botti non erano così necessari in fondo, da giustificare centinaia di vite animali'. Centina ...Si è fatto portare in taxi da Torino a Savona per passare il Capodanno al mare, nonostante le restrizioni ... Questi allora ha chiamato la polizia. E’ arrivata una pattuglia della volante che, ...