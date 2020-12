(Di giovedì 31 dicembre 2020) LIVORNO - Un racconto per immagini che ripercorre alcuni tra i principalieffettuati nel 2020 in provincia di Livorno. Il video, realizzato realizzato daidel, condensa in due ...

micillom5s : Buone feste a tutti noi Ieri abbiamo consegnato le chiavi del presidio dei @emergenzavvf di Giugliano. Una battagl… - enpaonlus : Milano, un airone sfugge ai pescatori e viene salvato nel naviglio tra gli applausi dei passanti… - enpaonlus : Una buona notizia illumina la giornata! Grazie Vigili del Fuoco x esserci sempre! @emergenzavvf @RosannaMarani… - voreygm_ : dietro casa mia stanno passando macchine della pula e vigili del fuoco da mezz’ora, non ne posso più - QuiNewsLivorno : Vigili del fuoco, un anno di interventi - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vigili del

Ti Consiglio... un lavoro

Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trapani in azione, dalle 19 circa, per spegnere un incendio di sterpaglie divampato sul costone della montagna di Erice nella zona della salita Sant’Anna. A ...Dopo mesi non facili per ospiti e operatori sanitari, finalmente una bella notizia che arriva proprio il 31 dicembre 2020. Nelle prossime ore primi vaccini anche all’Apsp San Gi ...