Torrecuso | marito aggredisce e picchia la moglie | arrestato dai carabinieri

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della Stazione di Paupisi, nella tarda serata di ieri, sono intervenuti a(Bn) per una segnalazione di una violenta lite tra coniugi, motivo per cui la, una cittadina di origini marocchine di 28 anni, si era rifugiata nella casa di un vicino per sfuggire alle percosse del, oltretutto alla presenza dei figli minori. La donna, che da tempo subiva le angherie del proprio coniuge, è stata soccorsa da personale sanitario del servizio del 118, che le riscontravano alcune lesioni non gravi, in particolare alla testa. Dagli elementi raccolti si aveva conferma di quanto denunciato dalla donna e, quindi, il, un cittadino marocchino di 38 anni, è stato tratto in arresto perché ritenuto responsabile del reato di violenza privata, maltrattamenti in ...