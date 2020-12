Rezza: “Per raggiungere l’immunità di gregge dovrà vaccinarsi circa il 70% della popolazione, nel frattempo serve prudenza” (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Dovremmo raggiungere una copertura di circa il 70% della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge, ma tale effetto si vedrà a poco a poco nel corso dei mesi e a medio temine. Nel frattempo c’è un motivo in più per mantenere comportamenti prudenti”. E’ quanto ha detto il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa dedicata all’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. “Sicuramente – ha aggiunto Rezza – i mezzi che la struttura commissariale metterà a disposizione insieme ai mezzi delle Asl renderanno la campagna vaccinale un successo. Dal punto di vista ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) “Dovremmouna copertura diil 70%perdi, ma tale effetto si vedrà a poco a poco nel corso dei mesi e a medio temine. Nelc’è un motivo in più per mantenere comportamenti prudenti”. E’ quanto ha detto il direttorePrevenzione del ministeroSalute, Gianni, nel corsoconferenza stampa dedicata all’analisi dei dati del Monitoraggio RegionaleCabina di Regia. “Sicuramente – ha aggiunto– i mezzi che la struttura commissariale metterà a disposizione insieme ai mezzi delle Asl renderanno la campagna vaccinale un successo. Dal punto di vista ...

